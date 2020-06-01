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“ساما”: 18 ألف قرض عقاري جديد للأفراد في أبريل الماضي بنمو 24%

“ساما”: 18 ألف قرض عقاري جديد للأفراد في أبريل الماضي بنمو 24%
http://almnatiq.net/?p=870016
المناطق - واس

بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال شهر أبريل الماضي من العام الجاري 2020 م، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نحو 17,791 عقداً ، بقيمة قاربت 7.7 مليار ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، مسجلة نموا بلغ 24% في عدد العقود مقارنة بأبريل 2019م الذي سجل 14,398 عقداً ، بزيادة 20% في التمويل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 6.4 مليار.
وأوضحت “ساما” عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت خلال 2020 – من بداية العام حتى نهاية أبريل- نحو 89,345 عقداً تمويلياً جديداً بنمو 95% عن نفس الأشهر من العام الماضي الذي بلغ 45,860 عقداً ، فيما نما التمويل حتى نهاية أبريل 85% بنحو 40 مليار ريال حتى أبريل 2020 مقارنة بنحو 21.4 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019.
ولفتت النشرة الانتباه إلى إبرام 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر أبريل على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6,329 مليار ريال، أي 82% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1,043مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 295 مليون ريال.
يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.

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