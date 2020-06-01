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ترامب يتهم حكام ولايات بـ”الضعف”.. ويطالب باعتقال المتظاهرين 10 سنوات

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ترامب يتهم حكام ولايات بـ”الضعف”.. ويطالب باعتقال المتظاهرين 10 سنوات

ترامب يتهم حكام ولايات بـ”الضعف”.. ويطالب باعتقال المتظاهرين 10 سنوات
http://almnatiq.net/?p=870025
المناطق - وكالات

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم “ضعفاء”، مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وتحدث ترامب للحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون، وأخبر الزعماء المحليين أنهم “يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير” وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.

وقال ترامب “معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس”.

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد، الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.

وطالب باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة في المدن التي تعرضت أيضا لتشنج من العنف، مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وقال ترامب: “عليكم القبض على الأشخاص، عليكم تتبع الأشخاص، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات ولن ترى هذه الأشياء مرة أخرى أبدًا … نحن نفعل ذلك في واشنطن العاصمة، سنقوم بشيء لم يره الناس من قبل”.

وأبلغ الرئيس الحكام بأنهم يجعلون أنفسهم “يبدون مثل الحمقى” لعدم استدعاء المزيد من الحرس الوطني لاستعراض للقوة في شوارع المدينة.

من جانبه، قال وزير العدل بيل بار، وكان أيضا ضمن محادثة الاثنين، للحكام إن عليهم “السيطرة على الشوارع” والتحكم لا أن يكونوا رد فعل للحشود، وحثهم على “ملاحقة مثيري الشغب”.

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