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مطار الملك عبدالله بجازان يستقبل رحلاته الداخلية بعد استئناف تشغيل الرحلات..

مطار الملك عبدالله بجازان يستقبل رحلاته الداخلية بعد استئناف تشغيل الرحلات..
http://almnatiq.net/?p=870038
المناطق - فضه عطيف

بدأ مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان في استقبال رحلات الطيران بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وتنفذ الإدارات العاملة بالمطار، جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، من خلال الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية للحافلات، وفحص جميع الركاب عبر الأجهزة الطبية المتعمدة، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، مع توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر.
وكانت إدارة مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي شملت فحص خاص لمرتادي المطار، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة للتعقيم، ووضع الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، والتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الطائرات.
فيما بدأ وعي المسافرين في تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، من خلال حرصهم على التباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.

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