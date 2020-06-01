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الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=870055
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 26,177 إصابة مؤكدة و 696 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,787,680 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 104,396 حالة وفاة.

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