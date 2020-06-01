لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني

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نوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد الضاحي بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ” مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضياً “.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة كانت ولازالت تسهم في دعم ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مشيراً إلى أن المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم في ظل جائحة “كورونا المستجد ” تتطلب وقوف العالم أجمع مع الشعب اليمني ورفع معاناته اقتصادياً وصحيا وتعليمياً.

وناشد الضاحي جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، بالمشاركة في هذه الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الإنساني الذي يُجسد المحبة والإخاء للشعب اليمني الشقيق.