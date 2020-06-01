احدث الأخبار

لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني
أبرز المواد
 “الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: المملكة سباقة دائماً لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 برلماني بريطاني: تعيين توكل كرمان لتراقب فيسبوك يشجع على التطرف
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالله بجازان يستقبل رحلاته الداخلية بعد استئناف تشغيل الرحلات..
منطقة جازان
 مدني الدائر يخرج مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان..والمتحدث الإعلامي يجدد تحذيراته
منطقة جازان
 ترامب يتهم حكام ولايات بـ”الضعف”.. ويطالب باعتقال المتظاهرين 10 سنوات
أبرز المواد
 منظمة الصحة: لا يوجد دليل على تراجع قوة فيروس كورونا
أبرز المواد
 البنتاغون ينشر إحصائية المتوفين والمصابين بفيروس كورونا في الأجهزة العسكرية
أبرز المواد
 “ساما”: 18 ألف قرض عقاري جديد للأفراد في أبريل الماضي بنمو 24%
أبرز المواد
 وزير خارجية اليونان: مستعدون للرد على الاستفزازات التركية
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني

لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني

أبرز المواد
“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: المملكة سباقة دائماً لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه

نائب الرئيس اليمني: المملكة سباقة دائماً لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد

لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني

لجنة حقوق الإنسان العربية تنوّه بدور المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني
http://almnatiq.net/?p=870058
المناطق - الرياض

نوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد الضاحي بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ” مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضياً “.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة كانت ولازالت تسهم في دعم ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مشيراً إلى أن المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم في ظل جائحة “كورونا المستجد ” تتطلب وقوف العالم أجمع مع الشعب اليمني ورفع معاناته اقتصادياً وصحيا وتعليمياً.
وناشد الضاحي جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، بالمشاركة في هذه الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الإنساني الذي يُجسد المحبة والإخاء للشعب اليمني الشقيق.

روابط ذات صلة

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”
نائب الرئيس اليمني: المملكة سباقة دائماً لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه

نائب الرئيس اليمني: المملكة سباقة دائماً لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه
الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 26177 إصابة و 696 حالة وفاة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*