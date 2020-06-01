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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

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“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”

“الصحة” تفعّل حملة “نعود بحذر”
http://almnatiq.net/?p=870059

فعّلت وزارة الصحة حملة #نعود_بحذر، بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد19).
وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة يعكس مرحلة جديدة للعودة لممارسة الحياة بشكل تدريجي، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي يجب اتخاذها أسلوب حياة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسّع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع، وجميع القطاعات من أجل اجتياز ھذه الفترة بأمان.
ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر مجموعة من “الإنفوجرافيك” تهدف من خلالها إلى إيصال عدد من الرسائل من أهمها، لبس الكمامة ، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى جانب التذكير والتحذير بأن الجائحة لاتزال مستمرة، مؤكدة أننا نسعى بتكاتفنا والتزامنا بالأساليب الوقائية للحد منها، إضافةً إلى التأكيد على عدم المصافحة خلال ھذه الفترة نظرًا لعدم انتشار الفيروس .

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