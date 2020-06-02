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غداً.. المملكة تطلق بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020

غداً.. المملكة تطلق بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020

أبرز المواد

غداً.. المملكة تطلق بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020

غداً.. المملكة تطلق بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020
http://almnatiq.net/?p=870061
المناطق - الرياض

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م في مدينة الرياض، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة .
ويرأس وفد المملكة في المؤتمر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ويضم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.
وسيشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية ، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020 ، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.
ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
وتدعو المملكة الدول والجهات المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني بالوقوف مع اليمن وشعبه.

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