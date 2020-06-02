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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة بمؤشرات تعافي الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة بمؤشرات تعافي الاقتصاد
http://almnatiq.net/?p=870082
المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، ارتفاعاً عند إغلاق السوق، مدعومةً بمؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي.
وارتفع داو جونز جلسة التداول 91.91 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 25475.02 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 11.42 نقطة، أو 0.38 بالمئة، ليغلق عند 3055.73 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 62.18 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 9552.05 نقطة.

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