عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

المسماري: عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس

المسماري: عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس

أبرز المواد
بعد انحسار الوباء.. علماء يلاحقون بؤر كورونا لاختبار لقاحات

بعد انحسار الوباء.. علماء يلاحقون بؤر كورونا لاختبار لقاحات

أبرز المواد
تمهين التعليم

تمهين التعليم

أبرز المواد
المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس كورونا

المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس كورونا

أبرز المواد

المسماري: عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس

المسماري: عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس
http://almnatiq.net/?p=870091
المناطق - الرياض

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن هناك عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس.

وبحسب “سكاي نيوز”، أوضح المسماري أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة غريان باتجاه العزيزية لمنع تجمع الميليشيات، مضيفا “قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات”.

كما أشار إلى أن “أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المسماري استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

وذكر المسماري في حوار مع “سكاي نيوز عربية” أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

وأضاف “الجيش الوطني الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات”.

كما كشف أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، مضيفا “على مايبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات اخرى في المناطق الغربية”.

وأوضح أن “كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل”.

روابط ذات صلة

بعد انحسار الوباء.. علماء يلاحقون بؤر كورونا لاختبار لقاحات

بعد انحسار الوباء.. علماء يلاحقون بؤر كورونا لاختبار لقاحات
تمهين التعليم

تمهين التعليم
المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس كورونا

المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*