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موسكو.. “نظام فريد” للتنزه وسط أزمة كورونا

موسكو.. “نظام فريد” للتنزه وسط أزمة كورونا

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موسكو.. “نظام فريد” للتنزه وسط أزمة كورونا

موسكو.. “نظام فريد” للتنزه وسط أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=870099
المناطق - الرياض

للمرة الأولى منذ 9 أسابيع، بات بإمكان سكان موسكو الخروج للتنزه، الاثنين، في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسمحت سلطات العاصمة الروسية لسكان المدينة بالخروج، لكن بنظام “تناوب” فريد وغير مسبوق يحافظ على عدم اكتظاظ الشوارع والحدائق، ويتيح التنزه للجميع في الوقت ذاته.

ويقول مسؤولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج 3 مرات أسبوعيا، في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل، حيث يخرج البعض بينما يبقى الآخرون في بيوتهم، ثم يتبادلون الأدوار.

وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارا من الاثنين.

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا، وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وأعلنت موسكو الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة، انخفاضا من نحو 6 آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

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