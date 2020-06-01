أمانة الجوف تطلق حملة سلامتكم مسئولية لتوزيع كمامات في الأماكن العامة

الجوف : محمد الحسن

دشن سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، اليوم حملة سلامتكم مسئولية أحدى الحملات التي تقوم بها

الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – ١٩ والتي تستهدف توزيع عدد 15 ألف كمامة قماشية عن طريق الأمانة وبلدياتها التابعة وتقديم حملات توعوية عبر نادي الأمانة التطوعي وعدد 10 آلاف جولة رقابية ، وتستمر لمدة خمسة أيام، ويتم من خلالها توزيع عدد 4 آلاف كمامة على المواطنين في الشوارع وأماكن التسوق ، التي تأتي

امتداداً لما توزيعه خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملة وقاية التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف وتم فيها توزيع أكثر من 25 ألف كمامة قماشية .

وأوضح المهندس الشرعان أن أمانة الجوف نفذت 1008 جولة رقابية

خلال اليوم الأول على الأسواق التجارية والمحلات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بعد الأمر الملكي الكريم بتخفيف القيود للعودة بالحياة إلي صورة ما قبل ظهور الفيروس .

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب

السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس ومؤكداً أن الأمانة ستقوم باتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.