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مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يستأنف استقبال الرحلات الداخلية

مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يستأنف استقبال الرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=870109
المناطق / بريدة

استأنف مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم اليوم ، استقبال الرحلات الجوية داخل المملكة، وفق الضوابط الاحترازية التي حدّدتها الهيئةالعامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبسالكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، وتعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري ومقاعد وسلالم الطائرات بعد كل رحلة ،بالإضافة إلى أهمية الالتزام بلبس الكمامة القماشية في أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة.

كما اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار، ووضع مسافة تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقةالصعود للطائرة وتسليم الأمتعة ، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية مع المسافرين قبل ركوبهم الطائرة والتصعيد التدريجي للطائرة من قبلمزود الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين

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