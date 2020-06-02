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مدني بريدة يخمد حريقاً بمصنع للخرسانة بصناعية التشاليح

مدني بريدة يخمد حريقاً بمصنع للخرسانة بصناعية التشاليح
http://almnatiq.net/?p=870110
المناطق / بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة مساء اليوم الأثنين حادث حريق وقع في مصنع للخرسانة الجاهزة بصناعية التشاليح، واقتصر الحريق على ورشة لصيانة الشاحنات داخل المصنع، وتقدر مساحتها بـ ٤٠٠م٢ .. وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (20:33) فتمت مباشرة الحادث وإخماد الحريق، وتنفيذ الجانب الوقائي، دون إصابات ولله الحمد … مضيفاً أنه نتج عن الحادث احتراق عدد ثلاث شاحنات كانت بالموقع لحظة الحريق وأن إجراءات التحقيق لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق ..

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