البلدية: حملة على غسيل السيارات في الشوارع العامة بمكة

نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية موسّعة، على مواقع غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة.

وصادرت البلدية، خلال الحملة التي تمت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأتلفت عشرات الأدوات والبراميل المستخدمة، وقامت بتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية في البلدية قامت بحملة مكثفة على أماكن تواجد المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين.

ولفت إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وأشار “مكاوي” إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية و الآلية المصرحة من قِبل الأمانة والابلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.