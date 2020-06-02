تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى رئيس الأهلي المصري رغم الخلافات

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نشر المستشار تركي آل الشيخ، تدوينة على حسابه في فيسبوك موجها حديثه إلى رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، مفادها: “علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة. ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات”.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه رسالة سابقة قال عنها أنها “الرسالة قبل الأخيرة” بخصوص علاقته بالأهلي.

وأضاف: “رسالتي القبل الأخيرة في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري”.

وتابع: “لم أتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه. فحسيت إني مكاني فعلاً إني أرجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا وللنادي علشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير”.