الأزمة تشتعل بين بشار ومخلوف.. والأخير يهدد بـ “زلزال”

هدد رامي مخلوف بـ“رد إلهي مزلزل يوقف المهزلة“، ردا على تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات حارسا قضائيا على شركة سيريتل للاتصالات وإيقاف تداول أسهمها.

وأضاف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في منشور له على فيس بوك: ”ليس بمقدور أحد أن يمنع أعمال الشركة عن مستحقيها من الفقراء الذين تخصص لهم الشركة 70 بالمئة من الأرباح، هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقيها فبكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم، لا أحد، لا أحد“.

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات غير قانوني ويعارض الدستور السوري، فهو يعتبر تعديا على الملكيات الخاصة، متسائلا هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات، بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى بعلمهم؟.

وتابع: ”إن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين.. ستذهلون“.

وأعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، أمس، توقف التداول على أسهم شركة «سيريتل» المملوكة جزئيًا لقطب الأعمال رامي مخلوف.