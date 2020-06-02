شاهد: مواطن يروي كيف اكتشف إصابته بكورونا دون أن يشعر بأي أعراض

المناطق_الرياض

كشف مواطن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد وتجربته مع الفيروس حتى تعافى منه، وتحدث عن الحالة النفسية التي مر بها خلال تلك الفترة، والتي توفي والده خلالها.

وأوضح محمد مغربي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن البداية كانت مع والده الذي شعر بالأعراض فذهب به إلى المستشفى مشتبها في إصابته بالفيروس لكنه أصيب بجلطة في الدماغ ودخل في غيبوبة وتوفي بعدها.

وأشار إلى أنه أجرى مسحة للتأكد من سلامته من الفيروس لكن عينته كانت إيجابية فعزل في المستشفى ثم أكمل فترة العزل في البيت، مبيناً أنه لم يشعر بأية أعراض حتى أنه لم يكن يفكر في أمر إصابته لأنه كان لا يزال متأثراً بوفاة والده.

وأضاف أنه عانى خلال فترة العزل من عدم رؤية أهله، وكانت وفاة والده وعدم تمكنه من رؤيته أو السلام عليه أو توديعه هو أصعب ما مر به، ناصحاً الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.