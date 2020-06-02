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المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

بالصور: الجهات الأمنية بالطائف تواصل جهودها في تطبيق أمر منع التجول

بالصور: الجهات الأمنية بالطائف تواصل جهودها في تطبيق أمر منع التجول

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بالصور: الجهات الأمنية بالطائف تواصل جهودها في تطبيق أمر منع التجول

بالصور: الجهات الأمنية بالطائف تواصل جهودها في تطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=870134
المناطق_واس

تابعت القطاعات الأمنية في محافظة الطائف جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء أمس الاثنين الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم، من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرقات بالمحافظة ومراكزها خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة سليمة صحية.

وسجلت خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعاراً للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظاً على والصحة وسلامة الجميع.

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