بالصور: الجهات الأمنية بالطائف تواصل جهودها في تطبيق أمر منع التجول

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تابعت القطاعات الأمنية في محافظة الطائف جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء أمس الاثنين الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم، من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرقات بالمحافظة ومراكزها خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة سليمة صحية.

وسجلت خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعاراً للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظاً على والصحة وسلامة الجميع.