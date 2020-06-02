عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

شخصان يكسران منع التجول ويستعرضان السلاح.. ومطالبات بضبطهما

شخصان يكسران منع التجول ويستعرضان السلاح.. ومطالبات بضبطهما

أبرز المواد
المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

أبرز المواد
السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

أبرز المواد
إغلاق 13 منشأة وتغريم 88 أخرى لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي بالمدينة

إغلاق 13 منشأة وتغريم 88 أخرى لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي بالمدينة

أبرز المواد

شخصان يكسران منع التجول ويستعرضان السلاح.. ومطالبات بضبطهما

شخصان يكسران منع التجول ويستعرضان السلاح.. ومطالبات بضبطهما
http://almnatiq.net/?p=870146
المناطق_الرياض

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يصور شخصين داخل سيارة، يتباهيان بالتحرك وسط الشوارع أثناء سريان منع التجول، ويستعرضان السلاح

ويجسد الفيديو الذي قيل إنه يدور في شوارع مدينة الرياض، شخصين لا تبدو ملامحهما، يحمل أحدهما سلاحاً رشاشاً ومسدساً داخل المركبة، ويقومان بتصوير تحركاتهما في الشوارع الخالية

وبحسب الفيديو، فإن الشخصين في المركبة، قاما بتصوير السيارات الأمنية المتمركزة في الشوارع. وهو ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالقبض على الشخصين ومحاسبتهما

يأتي هذا فيما تبذل الجهات المختصة جهوداً ملحوظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المسجد

روابط ذات صلة

المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية
إغلاق 13 منشأة وتغريم 88 أخرى لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي بالمدينة

إغلاق 13 منشأة وتغريم 88 أخرى لعدم تطبيق التباعد الاجتماعي بالمدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*