شخصان يكسران منع التجول ويستعرضان السلاح.. ومطالبات بضبطهما

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يصور شخصين داخل سيارة، يتباهيان بالتحرك وسط الشوارع أثناء سريان منع التجول، ويستعرضان السلاح

ويجسد الفيديو الذي قيل إنه يدور في شوارع مدينة الرياض، شخصين لا تبدو ملامحهما، يحمل أحدهما سلاحاً رشاشاً ومسدساً داخل المركبة، ويقومان بتصوير تحركاتهما في الشوارع الخالية

وبحسب الفيديو، فإن الشخصين في المركبة، قاما بتصوير السيارات الأمنية المتمركزة في الشوارع. وهو ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالقبض على الشخصين ومحاسبتهما

يأتي هذا فيما تبذل الجهات المختصة جهوداً ملحوظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المسجد