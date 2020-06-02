سر ثروة جيف بيزوس: كيف أصبح بائع الكتب أغنى رجل في العالم؟

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من المعروف أن رجل الأعمال جيف بيزوس Jeff Bezos وصل بعد سنوات من العمل حتى أصبح أغنى رجل في العالم حيث تبلغ ثروته 147.2 مليار دولار، وذلك على الرغم من بدايته المتواضعة كبائع كتب صغير على الإنترنت

ثروة جيف بيزوس

لكن هل تعلم السر الذي حول جيف بيزوس من بائع بسيط إلى أغنى رجل في العالم؟ كان قد أوضح بيزوس أنه يكره الاجتماعات كثيراً كما يكره التواصل الزائد بين الموظفين وهذا بالتحديد سر نجاحه

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لذلك وضع قاعدة ذهبية كانت هي سبب نجاحه إلى اليوم وأطلق عليها قاعدة فطيرتي البيتزا Pizza Rule، ففي عام 2002 وضع بيزوس هذه القاعدة وتعتمد فكرتها على أن يكون عدد من يحضر أي اجتماع قليل بحيث يكفيهم لتناول وجبة الغداء فطيرتي بيتزا فقط

هذه القاعدة كانت أساس كل الاجتماعات في شركة أمازون التي يمتلكها جيف بيزوس، ويعتقد بيزوس أنه كلما كان عدد أفراد الاجتماع أكبر كان العمل أقل إنتاجية وفعالية

قصة جيف بيزوس

ومن هنا قسم دائماً العمل على فرق صغيرة لأن في رأيه أن الفرق الكبيرة تعمل بكفاءة أقل مما يعني إهدار للموارد والأموال، كما أن الأعداد الكبيرة لا يمكنها وضع أفكار إبداعية

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على جانب آخر، تؤكد ريتشيل جيليت من موقع فاست كومباني أن العمل ضمن فرق كبيرة يقتل الإبداع وذلك بسبب التفكير الجماعي والتسكع الجماعي أيضاً الذي يشتت الانتباه ويضيع الأهداف

ويرى العديد من المحللين أن هذه القاعدة كانت سبب نجاح جيف بيزوس وذلك لأنها زادت من خطوط الإنتاج ولا يحتاج مالك أي شركة للسفر حتى يدفع أي شخص لتنفيذ عمله لأنها فكرة غير مركزية

نفس الأمر أكد عليه جيف بيزوس في رسالة للمساهمين عام 2013 حيث قال فيها أن التوزيع اللامركزي للعمل هو الطريقة الوحيدة لتفجير طاقات الإبداع وتحويل العمل إلى تحدي ممتع

وعلى الرغم من هذا، نجد أن شركة أمازون إحدى أكبر الشركات في العالم حيث يعمل بها أكثر من 850 ألف موظف، ولكنها بفضل هذه القاعدة والعمل على مستويات صغيرة تبتكر أفكار جديدة تواكب السوق باستمرار

الجدير بالذكر أن جيف بيزوس هو المؤسس، والرئيس، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون ويبلغ من العمر 56 عاماً ومن المتوقع أن يكون من أوائل الأشخاص حول العالم الذين يحملون لقب تريليونير