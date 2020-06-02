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السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

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السومة يشارك في تحد خاص لدعم الكوادر الطبية

http://almnatiq.net/?p=870150

شارك المهاجم السوري عمر السومة، محترف نادي أهلي جدة السعودي، في تحدي أطلقته إحدى شركات التجهيزات الرياضية، بهدف دعم الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأعلن السومة مشاركته في التحدي، من خلال صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وقال: “بدأ تحدي HOMETEAMHERO#.. هذا التبرع النهائي لمساعدة الذين لم يتوقفوا عن العمل من أجلنا”

وأضاف: “أديداس تتبرع بمبلغ 1 دولار لصندوق Covid19FF# لكل ساعة من التمارين، في تطبيقات adidas Running أو adidas Training، حتى مليون ساعة”

وحث السومة جميع متابعيه على المشاركة في التحدي، قائلا: “كل دقيقة لها أهميتها، نزل التطبيق وانضم إلى التحدي معاي!”

وبدأ تحدي HOMETEAMHERO#، منذ 29 مايو ويستمر حتى يوم 7 يونيو الجاري

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