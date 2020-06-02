بالفيديو: مواطنة “سبعينية” تروي واقعة إنقاذها “قطة” من الموت.. وردود الأفعال التي تلقتها

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة سبعينية وهي تحاول إنقاذ قطة تعرضت للإغماء والاختناق بعد عبورها باب منزلها، ووصفت مشاعرها بعدما رأت ردود الفعل على المقطع.

وعلقت السيدة وتدعى حصة القحطاني وهي من سكان الرياض على الواقعة في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، مؤكدة أنها وجدت القطة بالصدفة أثناء تجولها في المنزل، وعلى الفور توجهت نحوها وتمكنت من إنقاذها.

وأشارت إلى أنها أطلقت على القطة اسم “سعيدة” وأن أولادها هم مَن نشروا مقطع الفيديو معبرة عن فرحتها وسعادتها بردود الفعل وشكرت كل مَن أشاد بها.