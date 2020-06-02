«الفيفا» تطالب بعدم معاقبة اللاعبين المطالبين بالعدالة لجورج فلويد

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طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منظمي البطولات المحلية بعدم معاقبة اللاعبين الذين طالبوا بالعدالة لجورج فلويد خلال المباريات، ويكون ذلك اعتراف بإعلاء المشاعر الإنسانية فيما يتعلق بوفاة فلويد. طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منظمي البطولات المحلية بعدم معاقبة اللاعبين الذين طالبوا بالعدالة لجورج فلويد خلال المباريات، ويكون ذلك اعتراف بإعلاء المشاعر الإنسانية فيما يتعلق بوفاة فلويد

وكان عدد من اللاعبين بالدوري الالماني قد احتجوا على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه

وفجرت وفاة فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي اضطرابات في الولايات المتحدة وتسببت في فرض حظر تجول في عشرات المدن، وأبدى رياضيون محترفون مساندتهم لحركة تدعم السود، حيث قاد جيدون سانشو وماركوس تورام الإحتجاجات في الدوري الألماني