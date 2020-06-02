‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح

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حرض رئيس شرطة مقاطعة “بولك” التابعة لولاية فلوريدا “جرادي جود”، المواطنين في فلوريدا على استخدام الأسلحة للدفاع عنهم ضد مرتكبي اعمال النهب والعنف.

وخلال إيجاز صحفي، يوم أمس الاثنين، أوضح جرادي جود أن “شعب “بولك” لديهم بنادق، وتابع أحثهم على امتلاك البنادق وأنا أوصيهم بشدة باستخدامها ضد من يعتدي عليهم”.

وتابع جرادي: ” إذا حاول اشخاص اقتحام منازلكم للسرقة، وإشعال الحرائق، فإنني أوصي بشدة بتفجيرهم خارج المنزل بأسلحتكم”.

وتشهد عدة مدن أمريكية مواجهات عنيفة بين عناصر أمن ومحتجين ضد “وحشية” الشرطة لليوم السابع، غضبا لوفاة “جورج فلويد”، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية، بعد محاولة اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس.