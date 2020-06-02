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تكليف “مسلم من أصل أفريقي ” بالتحقيق في مقتل “جورج فلويد”

تكليف “مسلم من أصل أفريقي ” بالتحقيق في مقتل “جورج فلويد”
http://almnatiq.net/?p=870186
المناطق_متابعات

كلف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، مساعد النائب العام، كيث إليسون، المدعي العام للمقاطعة، مايك فريمان، في التحقيق بوفاة جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، التي أثارت ضجة في العالم.

وقال والز في تغريدة له على “تويتر” إن “وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد. شكرا لك أيها النائب العام. لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم” وفقا لموقع روسيا اليوم .

من جهته، قبل إليسون القضية، وهو أول مسلم يدخل الكونغرس، وأول أمريكي من ذوي البشرة السوداء يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا.

وقال إليسون في مؤتمر صحفي: “مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد”.

ويبلغ إليسون من العمر 56 عاما، وهو سياسي أمريكي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها.

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