احدث الأخبار

“الصندوق العقاري” يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة
أبرز المواد
 “البيئة” تعزز إمكانياتها بـ40 فرقة ميدانية لمكافحة الجراد الصحراوي في 4 مناطق
أبرز المواد
 ‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح
أبرز المواد
 إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا
أبرز المواد
 البلدية: حملة على غسيل السيارات في الشوارع العامة بمكة
أبرز المواد
 النيابة تحقّق في اعتداء محدثين على موظف وسلبه بعسير
أبرز المواد
 تكليف “مسلم من أصل أفريقي ” بالتحقيق في مقتل “جورج فلويد”
أبرز المواد
 وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ375 ألفا
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع لأوبك+ بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج
أبرز المواد
 ضعف القوى العظمى ما بعد كوفيد
أبرز المواد
 الكويت تدرس قانونًا يسمح بتخفيض الرواتب بسبب أزمة كورونا
أبرز المواد
 «الفيفا» تطالب بعدم معاقبة اللاعبين المطالبين بالعدالة لجورج فلويد
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

“الصندوق العقاري” يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة

“الصندوق العقاري” يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة

أبرز المواد
“البيئة” تعزز إمكانياتها بـ40 فرقة ميدانية لمكافحة الجراد الصحراوي في 4 مناطق

“البيئة” تعزز إمكانياتها بـ40 فرقة ميدانية لمكافحة الجراد الصحراوي في 4 مناطق

أبرز المواد
‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح

‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح

أبرز المواد
إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا

إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا

أبرز المواد

“الصندوق العقاري” يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة

“الصندوق العقاري” يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة
http://almnatiq.net/?p=870204
المناطق - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أنه قد تم فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.
وشدد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، داعياً المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.
وبين أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين للتقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير اجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية قدم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa ، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تعزز إمكانياتها بـ40 فرقة ميدانية لمكافحة الجراد الصحراوي في 4 مناطق

“البيئة” تعزز إمكانياتها بـ40 فرقة ميدانية لمكافحة الجراد الصحراوي في 4 مناطق
‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح

‏رئيس شرطة مقاطعة “بولك” في فلوريدا يحرض الأمريكيين للدفاع عن أنفسهم بالسلاح
إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا

إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*