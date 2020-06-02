صعوبات عديدة تواجه استئناف دوري المحترفين السعودي ..تعرف على أبرزها

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كشف صالح اليامي وكيل اللاعبين المعتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدة تحديات تواجه استئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وحسب اليامي فإن أبرز هذه الصعوبات يتمثل انتهاء عقود أغلب المحترفين في شهري مايو ويوليو، وهو ما يعتبر التحدي الأبرز للأندية في حال رفض اللاعبين الاستمرار وهذا يؤثر بالفعل على عدد اللاعبين والمراكز التي تحتاج إليها الأندية.

أما الصعوبة الثانية التي ستواجه استئناف الدوري السعودي هي معوقات الرحلات الدولية، وموعد عودة المحترفين الأجانب والأجهزة الفنية، في ظل عدم تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية وهذا سوف يضع الأندية في مأزق كبير.

وأضاف اليامي أن هناك أيضا موعد فترات التسجيل وبداية الموسم المقبل ومعسكرات الأندية الخارجية أو الداخلية، استعدادا لبدء الموسم المقبل، حيث بدأت بعض الأندية بوضع أكثر من خيار.

من جانب آخر طالب عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق النصر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين توضيح عدة أمور تتعلق بعقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين التي ستنتهي قبل استئناف الدوري، ففي حال تركها اختيارية ستكلف الأندية مبالغ طائلة.

وكانت رابطة دوري المحترفين قد أعلنت عن اختيار يوم 20 من أغسطس المقبل، موعداً مبدئياً لعودة منافسات الدوري السعودي واستكمال الثمن جولات المتبقية، ولكنها تدرس تقديمه إلى الخامس من الشهر ذاته، على أن يعود اللاعبين للتدريبات الجماعية في 22 يونيو.

يذكر أن الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة، قد صرح في وقت سابق بأن إلغاء الدوري يعد خيارًا واردًا بسبب انتشار فيروس كورونا.