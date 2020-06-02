بإجمالي 459 جلسة افتراضية في يوم واحد أكثر من 19 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة “عن بُعد” في الفصل الصيفي بجامعة القصيم

المناطق - بريدة

انتظم طلبة جامعة القصيم من مختلف الكليات في الدراسة “عن بعد” في أول أيام الفصل الدراسي الصيفي (413) حيث كشفت إحصائيات يوم الأحد الموافق 31/5/2020م عن تسجيل 19135 طالبا وطالبة الدخول للفصول الافتراضية، فيما بلغت عدد الملفات التي تم استعراضها 401 ملف، إضافة إلى عدد 2060 تقييم، كما تم إقامة عدد 453 لوحة نقاش.

وكشفت إحصائيات اليوم الأول التي صدرت عن نظام إدارة التعلم الإلكتروني عن إنشاء 426 جلسة افتراضية على نظام بلاكبورد بمدة إجمالية زادت عن 2099 ساعة تعليمية، في حين بلغ عدد الحضور الكلي للجلسات 40788 طالب وطالبة وعدد الحضور الكلي للجلسات بدون تكرار 21210، حيث شهد نظام البلاك بورد إقامة 386 جلسة متزامنة في نفس الوقت.

وفيما يتعلق بنظام “زووم” فقد بلغ عدد الفصول الافتراضية التي تم إنشاؤها يوم الأحد 33 فصلًا وشارك فيها 1771 طالبا وطالبة، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات 69204 ساعة تعليمية.