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الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب “عن بعد” لمنسوبي الجهات الحكومية

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الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب “عن بعد” لمنسوبي الجهات الحكومية

الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب “عن بعد” لمنسوبي الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=870225
المناطق - واس

أعلن الديوان العام للمحاسبة عن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية التي يقدمها “عن بعد” لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب” للعام الحالي 1441/ 1442هـ (2020م)، في مرحلته الثانية.
وأوضح الديوان أن برامجه التدريبية لهذه المرحلة والتي يبدأ التسجيل بها اعتباراً من اليوم، ولمدة سبعة أيام، تشمل خمسة برامج وهي أساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر.
وبين مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم الغامدي، أن الدورات التدريبية تأتي تماشياً مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، وستكون متاحه “عن بعد” عبر تطبيق برنامج (ZOOM) الإلكتروني، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة التدريب “عن بعد”، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة تلك الغاية.
وأشار إلى أن الديوان مستمر من خلال هذه البرامج التدريبية التي يقدمها لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته لإكساب منسوبي تلك الجهات المعارف اللازمة لرفع كفاءة أدائهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة الحكومية والمالية، والمراجعة الداخلية، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية المعتمدة، مشيراً إلى تزويد المتدربين المقبولين برسائل عبر SMS.
وكان الديوان العام للمحاسبة قد أتم مرحلته الأولى من البرامج التدريبية التي قدمها في وقت سابق خلال هذا العام، بتنظيمه خمسة برامج تدريبية شارك فيها أكثر من (250) متدربا من منسوبي الجهات الحكومية من مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن الديوان عمل على تكثيف التدريب “عن بعد” منذ تعليق الحضور إلى مقرات العمل، حيث نظم (91) دورة تدريبية استفاد منها ما يقارب من (5,700) متدرب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته من مناطق المملكة المختلفة، من خلال منظومته الإلكترونية “شامل”، ويمكن للراغبين بالالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية من خلال زيارة بوابة “تدريب” عبر موقع الديوان عن طريق الرابط http://portal.gab.gov.sa/SCFPA/ .

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