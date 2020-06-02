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محافظ حفر الباطن يتفقد المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول

محافظ حفر الباطن يتفقد المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول
http://almnatiq.net/?p=870228
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
تابع سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود صباح اليوم الثلاثاء  المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول داخل  المحافظة وذلك خلال الجولة التفقدية التي  شملت مشروع انشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في موقع حي ابو موسى الاشعري (شمال المحافظة)، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي.
وقد استمع سموه خلالها على شرح مفصل من سعادة أمين المحافظة موضحاً جهود الامانة في متابعة سير الاعمال في تلك المشاريع، ووجه سموه بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع وتكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل جائحة كورونا.
واكد سمو محافظ حفر الباطن خلال الجولة على حرص
القيادة الرشيدة على متابعة  المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين في ظل ازمة جائحة كورونا التي لم تقع عائق أمام جهود الدولة لنجاح  المشاريع التنموية
 رافق سموه خلال جولته التفقدية امين المحافظة م. علي بن سعيد الغامدي، ومدير شرطة حفرالباطن  العميد فايز الشهراني  ، والمشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة الأستاذ ماجد القريني.

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