خلال شهرين ..3606 “رخصة الكترونية ” تُصدرها أمانة الاحساء لـ الشهادات الصحية والمشاريع

أصدرت أمانة الاحساء ممثلة في الادارة العامة لتقنية المعلومات وعبر المنظومة الالكترونية لرخص المشاريع والرخص الصحية ، وفي ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19 ) 3606 رخصة وشهادة طلب اجراء ” للمستفيدين إلكترونياً بمايتضمن ( 2754 طلب اصدار شهادات صحية من قِبل المنشأت الصحية المعتمدة ، 852 رخصة لتنسيق المشاريع والبنى التحتية) خلال شهرين ، وأفاد المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل الى ان ذلك يأتي امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الالكترونية وأنظمتها التقنية ، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله-، ومتابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأضاف بووشل .. خطط واستراتيجيات الأمانة في تقديم خدمات بلدية عبر المنصات والأنظمة الالكترونية والقنوات التفاعلية ، تهدف إلى تعزيز التطوير الإجرائي في منظومة إصدار التراخيص للمستفيدين الافراد والقطاعات الخدمية الأخرى ، وصولاً الى تحقيق الاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة .
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