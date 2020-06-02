خلال شهرين ..3606 “رخصة الكترونية ” تُصدرها أمانة الاحساء لـ الشهادات الصحية والمشاريع

أصدرت أمانة الاحساء ممثلة في الادارة العامة لتقنية المعلومات وعبر المنظومة الالكترونية لرخص المشاريع والرخص الصحية ، وفي ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19 ) 3606 رخصة وشهادة طلب اجراء ” للمستفيدين إلكترونياً بمايتضمن ( 2754 طلب اصدار شهادات صحية من قِبل المنشأت الصحية المعتمدة ، 852 رخصة لتنسيق المشاريع والبنى التحتية) خلال شهرين ، وأفاد المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل الى ان ذلك يأتي امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الالكترونية وأنظمتها التقنية ، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله-، ومتابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.