أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس رؤساء المحاكم ومدراء الادارات الحكومية وعدداً من المواطنين ، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات .

وثمن سمو أمير منطقة تبوك جهود جميع القطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة الذين عملوا بمهنية عالية وبذلوا جهوداً كبيرة خلال التعامل مع جائحة كورونا بالمنطقة , منوهاً سموه بما قدمته الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم , مثنياً سموه على تفاعل اهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وهو مايعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد بهذه الإجراءات التي اقرتها الدولة .

, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .