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الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة

الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة

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الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة

الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة
http://almnatiq.net/?p=870245

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئیس المجلس د. عبدالله آل الشیخ بالتأكد على الجھات الحكومیة لتوضیح معاییر التوظیف – على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة- بما في ذلك الاختبارات التحریریة والمقابلة الشخصیة وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.

كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، وطالب بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

وطالب المجلس وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة بتقییم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة، كما طالب بالتعاون مع الجھات الحكومیة ذات العلاقة ، بالعمل على وضع آلیات تسھم في تتمكین الكفاءات السعودیة من شغل الوظائف والمناصب القیادیة في الھیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة وبخاصة التي تسھم المملكة في میزانیتھا وتمویل نفقاتھا

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