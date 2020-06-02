إجراء 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بحفر الباطن

وأوضحت صحة حفر الباطن أنها سخرت كافة الإمكانيات لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية لعلاج الأورام من خلال التوأمة والتعاون الطبي المشترك مع مستشفى الملك فهد التخصصي وزيارة الطواقم الطبية والعلاجية من المستشفى للمرضى بحفر الباطن منذ بدء الجائحة ، حيث قدمت الجلسات العلاجية من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي ، والطب التلطيفي للمرضى بالمحافظة .