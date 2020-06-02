إجراء 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بحفر الباطن

أجرت صحة حفر الباطن 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي بالمحافظة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن.
وأوضحت صحة حفر الباطن أنها سخرت كافة الإمكانيات لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية لعلاج الأورام من خلال التوأمة والتعاون الطبي المشترك مع مستشفى الملك فهد التخصصي وزيارة الطواقم الطبية والعلاجية من المستشفى للمرضى بحفر الباطن منذ بدء الجائحة ، حيث قدمت الجلسات العلاجية من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي ، والطب التلطيفي للمرضى بالمحافظة .
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