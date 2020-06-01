احدث الأخبار

سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة : نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشال اليمن من الوضع السياسي والإنساني الصعب
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان
منطقة جازان
 جهود توعوية ووقائية تواكب توافد المصلين إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 إجراء 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة
أبرز المواد
 “الجوازات” : خدمة الرسائل والطلبات مستمرة عبر منصة ” أبشر “
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 خلال شهرين ..3606 “رخصة الكترونية ” تُصدرها أمانة الاحساء لـ الشهادات الصحية والمشاريع
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يتفقد المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب “عن بعد” لمنسوبي الجهات الحكومية
أبرز المواد
 أمانة منطقة المدينة المنورة تكثف جولاتها الرقابية مع عودة الحياة التدريجية
منطقة المدينة المنورة
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة : نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشال اليمن من الوضع السياسي والإنساني الصعب

سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة : نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشال اليمن من الوضع السياسي والإنساني الصعب

أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة

أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة

المنطقة الشرقية
الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان

منطقة جازان
جهود توعوية ووقائية تواكب توافد المصلين إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة

جهود توعوية ووقائية تواكب توافد المصلين إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

تسلم التقرير الختامي للتحول الالكتروني منوها بدور الجامعة بكافة المجالات

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=870257
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الكلية.
وتسلّم سموه في مستهل اللقاء, التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني “عن بعد” ، مستمعاً لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من الأرقام والإنجازات حققتها الجامعة والخدمات التعليمية التي قدمتها لطلابها وطالباتها عن طريق النظام.
ونوه سمو أمير المنطقة بدور الجامعة الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني التي يتم تنفيذها بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية، وما حققته وتحققه الجامعة على المستويين المحلي والدولي، ومساهمتها الفعالة في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان، مقدماً التهنئة لإدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها في شتى المجالات ومنها اختيار الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا لتمثيل المملكة العربية السعودية ما يثبت جدارة وكفاءة أبناء وفتيات الوطن وتميزهم محليا وعالميا.
من جانبه أعرب معالي رئيس جامعة جازان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعة سموه الكريم لها ولمنسوبيها، مؤكدًا أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحفاظاً على سلامة أبنائها الطلاب، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.
وأكد معالي رئيس الجامعة أنه وامتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ, سخَّرت الجامعة جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية، مبيناً أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

 

روابط ذات صلة

مطار الملك عبدالله بجازان يستقبل رحلاته الداخلية بعد استئناف تشغيل الرحلات..

مطار الملك عبدالله بجازان يستقبل رحلاته الداخلية بعد استئناف تشغيل الرحلات..
مدني الدائر يخرج مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان..والمتحدث الإعلامي يجدد تحذيراته

مدني الدائر يخرج مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان..والمتحدث الإعلامي يجدد تحذيراته
أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*