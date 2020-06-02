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أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة

أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة
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المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن محمد القريش .
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال الفترة الماضية ، مؤكداً سموه أن الوجود الميداني والجهود التي بذلتها جميع القطاعات الأمنية محل تقدير الجميع ، وأسهمت في تعزيز السلامة العامة، ومساندة جهود أبطال الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدكوفيد 19 ، مبيناً سموه أن المهنية العالية، والاستجابة السريعة، والمبادرات الإنسانية لرجال الأمن ، هي تأكيد أن القطاعات الأمنية كافة، تعمل من أجل تحقيق الصالح العام، وتحافظ على كل ما من شأنه تحقيق الأمن بمفهومه الشامل .
وأكد سموه أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل للمحافظة على نجاح الخطط التي وضعتها الدولة – أيدها الله -، وصولاً بمشيئة الله إلى تجاوز هذه الجائحة ، مشيداً سموه بجهود رجال الأمن من كافة القطاعات ، ومتمنياً لهم التوفيق.
واطلع سموه بإيجاز على جهود شرطة المنطقة الشرقية ، بالتعاون مع القطاعات الأمنية، لتنفيذ أمر منع التجول خلال الفترة الماضية ، وخطط شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ومتابعة المخالفين وفق ما نصت عليه الأنظمة ، مؤكداً أهمية إعلام الجميع وتوعيتهم بالمخالفات بمختلف اللغات ، سعياً لتعزيز الوعي والمعرفة بالأنظمة.
من جهته عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته ، ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية ، مؤكداً أن دعم سموه وسمو نائبه أسهم في نجاح تنفيذ الخطط المعدة ، كما أسهم في تحقيق مستوى عالي من الانضباط ، لافتا إلى أن شرطة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع بقية القطاعات تواصل تنفيذ أمر منع التجول، وضبط المخالفات التي نصت عليها اللائحة .

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