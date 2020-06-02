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امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

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امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=870273
تبوك - فايز السميري
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، والذي اطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها ،ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها
وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا سموه بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحضى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

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