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نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات

نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات

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نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات

نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات
http://almnatiq.net/?p=870276
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش.

ونوه سموه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً أن الجهود التي بذلها رجال الأمن في الميدان خلال الفترة الماضية محل تقدير، مع أهمية مواصلتها، وبث الوعي بشأن لائحة المخالفات، وتوعية المجتمع بقنوات الإبلاغ عن المخالفات، مبيناً أن نجاح الخطط التي رسمتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، يأتي بعد توفيق الله بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها القطاعات الأمنية في الميدان التي تطبق أوامر منع التجول، وتسهم في ضبط المخالفين للاحترازات الصادرة عن الجهات الصحية، متمنياً سموه لمنسوبي شرطة الشرقية التوفيق.

من جهته عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، باسمه وباسم منسوبي شرطة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرجال الأمن، وحرصهما على تطبيق الأنظمة، مشيراً لأن شرطة الشرقية ووفق توجيهات سموهما وسمو وزير الداخلية، تعمل على مدار الساعة لإنجاح الخطط الأمنية المرسومة للتعامل مع هذه الجائحة.

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