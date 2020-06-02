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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=870279
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ومسؤولي الفرع, الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.
وأعرب سموّه عن شكره لهما على ما أبدياه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا ونحن في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.
واستعرض العسيري برامج فرع الهيئة التوعوية وتوسيع الاستفادة من خِدْماتها في الإجراءات والتدابير الاحترازية عن جائحة كورونا والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك .

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