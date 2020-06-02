احدث الأخبار

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة ” خيرات الرياض “
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
منطقة الرياض
 نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات
المنطقة الشرقية
 امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها
منطقة الرياض
 سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة : نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشال اليمن من الوضع السياسي والإنساني الصعب
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي مدير شرطة المنطقة
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان
منطقة جازان
 جهود توعوية ووقائية تواكب توافد المصلين إلى مسجد قُبَاء بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 إجراء 279 جلسة علاجية بوحدة الأورام بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة
أبرز المواد
 “الجوازات” : خدمة الرسائل والطلبات مستمرة عبر منصة ” أبشر “
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة ” خيرات الرياض “

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة ” خيرات الرياض “

منطقة الرياض
أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

منطقة الرياض
نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات

نائب أمير الشرقية : ينوه بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية .. ويؤكد ضرورة بث الوعي بشأن لائحة المخالفات

المنطقة الشرقية
امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

امير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

منطقة تبوك

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة ” خيرات الرياض “

الأمير فيصل بن بندر يطلع على التقارير الميدانية لمبادرة ” خيرات الرياض “
http://almnatiq.net/?p=870282
المناطق - الرياض
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ، على التقارير الميدانية لمبادرة “خيرات الرياض”، التي أطلقتها إمارة منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة للتخفيف من حجم الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة مرض كورونا .
وتضمن التقرير آلية تقديم السلال الغذائية والوجبات الساخنه للأسر المتضررة والمتعففة ، والعمالة الوافدة المنقطعة ومراعاة مستوى الاحتياج للتخفيف من حجم الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب الجائحة .
كما شكر سموه الكريم القائمين على مبادرة ” خيرات الرياض ” والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية والمشاركين والمساهمين وكل من دعم وتبرع من رجال الأعمال والمحسنين من تبرعات نقدية وعينية حيث وزع أكثر من 420000 ألف وجبة ساخنة وأكثر من 15000 سلة غذائية و 130 طنا من التمور و 3700 كرتون من التمور بالإضافة إلى ما تم توفيره من مبانٍ ومرافق مهيئة لتكون محاجر صحية مجهزة ، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ” أيباد ” مدعومة بشرائح اتصال وبطاقات نت “وأجهزة ومعقمات طبية بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة .
كما وجه سموه باستمرار العمل وسرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج دون استثناء .
واستعرض سموه المساهمات الداعمة بجميع أنواعها، وآلية رصد الفئات الأكثر حاجة وسرعة الوصول اليهم وتلمس احتياجاتهم ، كما شدد سموه على أهمية تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه فرق العمل الميدانية والعمل على تسهيل عملها، وعلى رفع مستوى كفاءة التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية وفرق العمل التطوعية والمؤسسات الأهلية العاملة بهذا المجال وأهمية التنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف مبادرة خيرات الرياض وتعظيم أثرها .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها
الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة

الشورى یطالب بتوحيد سلالم رواتب جميع الموظفين في الدولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*