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المياه الوطنية: رفع الاستثنائات والعودة للعمل بالإجراءات النظامية المعتمدة

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المياه الوطنية: رفع الاستثنائات والعودة للعمل بالإجراءات النظامية المعتمدة

المياه الوطنية: رفع الاستثنائات والعودة للعمل بالإجراءات النظامية المعتمدة
http://almnatiq.net/?p=870289

استشعارًا من شركة المياه الوطنية بأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع المبادرات الوطنية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسعياً منها لتحقيق رضا عملائها، بادرت الشركة بإيقاف العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثرين في السداد مع اتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف.

ونظرًا لتحسّن الوضع العام، وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي تدعو الشركة جميع عملائها للمسارعة في سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الماضية لتلافي تراكمها وزيادة المديونيات المترتبة على تأجيل سدادها.

كما تعلن الشركة عودة العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات، وذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتباراً من يوم الأحد القادم 16 شوال 1441هـ الموافق ٧ يونيو 2020م، وإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بشكل مباشر بسداد المديونيات اعتباراً من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.
ولضمان استمرار خدماتنا لكم دون انقطاع وحصولكم على الفواتير الشهرية حال صدورها، فإن شركة المياه الوطنية تهيب بجميع عملائها بضرورة تحديث معلوماتهم، والإسراع في ذلك عبر الفرع الإلكتروني(e.nwc.com.sa)، نعمل من أجل استدامة وعدالة خدمات شبكة المياه والصرف الصحي المقدمة لكم، ونقدر تفهمكم وتعاونكم.

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