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أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للطوارئ لمناقشة التدابير الاحترازية

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للطوارئ لمناقشة التدابير الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=870292
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , من مكتبه بمقر الإمارة في مدينة بريدة , اليوم , اجتماعاً مرئياً عبر الاتصال عن بعد ، للجنة الإشرافية العليا للطوارئ لمناقشة التدابير الاحترازية المتخذة من جهات الاختصاص بعد الرفع الجزئي والكلي للحظر ، ومتابعة تنسيق الجهود الأمنية والرقابية والإشراقية على مستوى المنطقة .

حيث تم استعراض الجهود السابقة التي قامت بها اللجنة الإشرافية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد كوفيد19 ، ومتابعة اللجنة لمراقبة توفر السلع واستقرار الأسعار وتكثيف الجولات على الأسواق ومحلات الخضار والفواكه ووضع الملصقات التوعوية ، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، ومنها وضع المعقمات والقفازات وتباعد المسافات بين المتسوقين ، واستخدام الدفع عن طريق شبكة الصرف الألي وغيرها من الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما شاهده واطلع عليه من جهود قامت بها ونفذتها اللجنة العليا للطوارئ ، من خلال الاجتماعات الدورية ، والتواصل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عبر قنوات التواصل المختلفة ، مؤكداً سموه على سلامة وفاعلية الخطط وتنفيذها بدقة ، وأهمية مستوى التنسيق والتكامل والتعاون المحقق للكفاءة المثلى، والتعرف على العوائق أو المشاكل ومعالجتها دون تأخير تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة – رعاها الله -.

كما طرح في الاجتماع مدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة ، ومدى استجابة أهالي المنطقة لها ، وفيما إذا تطلب فرض المزيد من الإجراءات.

فيما ثمن سموه التعاون والامتثال اللذان أبداهما المواطنين والمقيمين بالمنطقة في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والتزام مسكنهم في أوقات حظر التجول الكلي والجزئي، ونوقش خلال الاجتماع أيضاً عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، وأمين اللجنة مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم المهندس فهد الحربي.

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