محافظ بلقرن يزور عمال النظافة ويهنئهم بعيد الفطر

المناطق - عسير

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير قام محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد ويرافقه رئيس بلدية بلقرن الاستاذ احمد بن عوض البارقي بزيارة لعمال النظافة لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ونقل معايدة سموه الكريم لهم وشكرهم على مايقومون به من دور في خدمة المجتمع محققين مبدأ الإسلام في إزالة الأذى عن الطريق وجهودهم للمحافظة على نظافة المحافظة .

كما تطبق بلدية بلقرن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع تفشي انتشار فايروس كورونا المستجد وفحص جميع العمالة وذلك بشكل يومي وتقوم بتوفير الكمامات والمعقمات والقفازات للعمالة حرصاً على سلامتهم .

واكد ” آل حامد ” على اهمية دور عمال النظافة لما يقومون به من عمل شاق ومتعب ، وان مايقدمونه للمجتمع من خدمات في الحفاظ على نظافة الطرقات والاحياء السكنية هو دور كبير جداً واجر لهم باذن الله تعالى ، “فإماطة الاذى عن الطريق صدقة”

وختم بشكره الجزيل لهم ، وقدم لهم عدد من الهدايا العيينة .

الجدير بالذكر ان سعادة محافظ بلقرن قام بتوزيع عدد من الهدايا لهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني 89 تحفيزاً وتشجيعاً لهم .