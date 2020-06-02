مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد استمراره لمدة يومين

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تمكن مدني محايل عسير اليوم الثلاثاء من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس الإثنين .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الإثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٠٩هـ تمام الساعة ( ١٦:١٤ ) بلاغاً عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم – قرية العتبة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بحوالي (١٠٠×٥٠٠)م٢ ولوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة وتعذر وصول الآليات للموقع فقد تم إخماد الحريق بالامكانيات البشرية الراجلة واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة مع مراعاة اتجاه الرياح وتمت السيطرة على الحادث وايقاف انتشاره) ، وقد استمر الحادث حتى الساعة ١٥:٠٠ من مساء هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٠هـ ولم يحدث اي اصابات ولله الحمد .