مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يعقد اجتماعاً لمناقشة سير العمل بالمديرية

المناطق- تبوك-علي العميري:

عقدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم اجتماعاً افتراضياً برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني مع عدد من ضباط مديرية المنطقة ومديري الإدارات العامة والإدارات الداخلية ومديري إدارات محافظات تيماء وأملج والوجه وحقل وضباء والبدع وحالة عمار.

وجاء الاجتماع من خلال الاتصال المرئي حيث نقل اللواء الشهراني تهنئة وتحيات معالي المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني خلال الفترات الماضية.

كما تناول الاجتماع دراسة الموضوعات المتعلقة بسير العمل والعديد من الخطط من ضمنها خطة التدريب على رأس العمل وحملات السلامة التي سيتم تنفيذها داخل المنطقة ومحافظاتها

وأكد اللواء الشهراني على أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية وجميع التجهيزات من آليات ومعدات وعمل الفرق الميدانية وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب وبما يحقق أمن وسلامة الجميع.

