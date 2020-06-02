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العجمي يستقبل مساعد وزير الموارد والتنمية خلال زيارته لمكتبي الضمان والعمل بالرياض

العجمي يستقبل مساعد وزير الموارد والتنمية خلال زيارته لمكتبي الضمان والعمل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=870326
المناطق - الرياض

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أ. علي العجمي صباح اليوم الثلاثاء معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. محمد بن ناصر الجاسر والمشرف التنفيذي لفروع المناطق في الوزارة أ. ياسر البابطين خلال جولتهم التفقدية لبعض فروع الوزارة والتي شملت مكتبي الضمان والعمل بالمنطقة للاطلاع على سير العمل في المكتبين وماتقدمه من خدمات لمستفيديها من الجنسين وابرز الملاحظات التي قد تواجه منسوبيها والخطط التطويرية لديهم لرفع كفاءة العمل بالإضافة إلى متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة الموظفين للعمل والتأكد من الإلتزام بها .

وفي ختام الجولة قدم العجمي شكره وتقديره لمعالي المساعد الجاسر على هذه الزيارة مثمناً جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبذولة لكل مافيه صالح الوطن والمواطن وراجياً من الله ان تقدم هذه المكاتب أعلى مستويات الجودة في الأداء بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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