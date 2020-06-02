أمانة عسير وبلدياتها: أكثر من ألف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية

المناطق - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 206 منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من ألف زيارة تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا من قبل المنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة العامة.

وأكد الحميدي الى انه تم تسجيل 1.551 جولة ميدانية خلال 7 أيام لضبط سلامة أسواق مدن ومحافظات المنطقة.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية وتم مصادرة واتلاف ما يزيد عن 2.840 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي.