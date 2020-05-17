ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

المناطق - الرياض

ترقية فيصل صاهود الجش من منسوبي شرطة منطقة الرياض بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد ويعد الجش من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال عملها .من جانب آخر عبر الرائد فيصل أن هذه الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا له على المزيد من البذل والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه

يتقدمون منسوبو صحيفة المناطق بخالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية للرائد الجش سائلين الله أن يجعلها عون له على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه