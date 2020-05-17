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ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

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ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

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ضمن ضاحية الميار.. “سكني” يستأنف تسليم مستفيدي مشروع “ربى جدة” وحداتهم السكنية

ضمن ضاحية الميار.. “سكني” يستأنف تسليم مستفيدي مشروع “ربى جدة” وحداتهم السكنية

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الأمين العام يشيد بمؤتمر المانحين حول اليمن ويثمن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية

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ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد
http://almnatiq.net/?p=870341
المناطق - الرياض

ترقية فيصل صاهود الجش من منسوبي شرطة منطقة الرياض بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد ويعد الجش من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال عملها .من جانب آخر عبر الرائد فيصل أن هذه الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا له على المزيد من البذل والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه
يتقدمون منسوبو صحيفة المناطق بخالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية للرائد الجش سائلين الله أن يجعلها عون له على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه

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