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ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”
http://almnatiq.net/?p=870344
المناطق - وكالات

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا ان ما شهدته هذه المدينة هو من صنع “لصوص وفوضويين”.

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيين، إنّ “وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة”.

لكنه أضاف أن ذكرى فلويد أساء إليها “مشاغبون ولصوص وفوضويون”، داعيا إلى “المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى”.

وأثار مقتل فلويد، صاحب البشرة السوداء، بأيدي رجال الشرطة في منيابوليس، بينما كان من دون سلاح، احتجاجات عارمة في مدن أميركية تحول بعضها إلى العنف.

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