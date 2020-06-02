احدث الأخبار

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع
أبرز المواد
 المملكة تقوم بجهود استباقية لمواجهة ” كورونا ” باليمن
أبرز المواد
 ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”
أبرز المواد
 ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد
مجتمع المناطق
 ضمن ضاحية الميار.. “سكني” يستأنف تسليم مستفيدي مشروع “ربى جدة” وحداتهم السكنية
منطقة مكة المكرمة
 الأمين العام يشيد بمؤتمر المانحين حول اليمن ويثمن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 التحالف يسهل إبحار سفينة AS PAOLA من ميناء جدة إلى ميناء الحديدة
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها: أكثر من ألف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية
منطقة عسير
 العجمي يستقبل مساعد وزير الموارد والتنمية خلال زيارته لمكتبي الضمان والعمل بالرياض
منطقة الرياض
 مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يعقد اجتماعاً لمناقشة سير العمل بالمديرية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يدشن غداً عدداً من مشروعات أمانة المنطقة بقيمة تتجاوز 174 مليون ريال
منطقة تبوك
 مدني محايل عسير يخمد حريقاً في جبل ضرم بعد استمراره لمدة يومين
منطقة عسير
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع

أبرز المواد
المملكة تقوم بجهود استباقية لمواجهة ” كورونا ” باليمن

المملكة تقوم بجهود استباقية لمواجهة ” كورونا ” باليمن

أبرز المواد
ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

أبرز المواد
ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

مجتمع المناطق

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع

عمدة واشنطن تعترض على نشر الجيش في الشوارع
http://almnatiq.net/?p=870354
المناطق - وكالات

قالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، يوم الثلاثاء، إنه من غير المناسب أن يجري استخدام الجيش في القيام بعمل الشرطة في شوارع الولايات المتحدة.

وأضافت بوزر، في تصريح صحفي “لا نعتقد أنه يجب استخدام الخدمة العسكرية الفعلية في الشوارع الأمريكية ضد الأميركيين … إنه استخدام غير مناسب لجيشنا.. لدينا شرطة في واشنطن العاصمة، لدينا شرطة اتحادية في واشنطن العاصمة، للتركيز على الممتلكات الاتحادية”.

وأوردت أن هذا هو الاستخدام المناسب.، قائلة إن الشرطة تتمتع بسلطة، ونشر الجيش للقيام بعمل الشرطة أمر غير مناسب في أي ولاية من الولايات المتحدة الأميركية دون موافقة الحاكم، وسيكون ذلك غير مناسب في العاصمة واشنطن”.

وتصاعد التوتر في عاصمة البلاد خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة المواطن الأميركي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويد، على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت قبل مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال توجهه لزيارة كنيسة سانت جون، والتي اشتعلت فيها النيران خلال المظاهرات الليلة الماضية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوصف معظم حكام الولايات بأنهم “ضعفاء” لعدم تضييق الخناق بقوة أكبر على الفوضى التي هزت المدن الأميركية من الساحل إلى الساحل.

روابط ذات صلة

المملكة تقوم بجهود استباقية لمواجهة ” كورونا ” باليمن

المملكة تقوم بجهود استباقية لمواجهة ” كورونا ” باليمن
ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”

ترامب: أعمال الشغب يصنعها “لصوص وفوضويين”
الأمين العام يشيد بمؤتمر المانحين حول اليمن ويثمن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية

الأمين العام يشيد بمؤتمر المانحين حول اليمن ويثمن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*